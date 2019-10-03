Alışveriş yapıp akaryakıt kazanacaklar

MÜŞTERİLERİNİN alışveriş yaparken akaryakıt da kazanması için yeni bir kampanyaya imza atan Aytemiz ve CarrefourSA, 31 Ekim’e kadar CarrefourSA Kart ile 150 lira ve üzeri alışveriş yapan müşterilerine Aytemiz Kart anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında kullanabilecekleri 15 lira değerinde hediye yakıt kodu kazandıracağını açıkladı.

Aytemiz ve CarrefourSA yeni bir kampanyaya imza attı. Firmalar tarafından yapılan açıklamada, 1 - 31 Ekim tarihleri arasında CarefourSA mağazalarından 150 lira ve üzeri alışveriş yapan müşterilerin Türkiye genelindeki Aytemiz Kart anlaşmalı istasyonlardan yapacakları akaryakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri 15 lira değerinde hediye yakıt kodu kazanacağı belirtildi. 15 lira değerindeki yakıt puanların 15 Kasım’a kadar kullanılabileceği bildirildi.

YAKIT PUAN AYTEMİZ KART’A YÜKLENECEK

Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özge Kansu Gökçek konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

“Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak Aytemiz için en önemli konulardan biri. Sürekli olarak dinlediğimiz tüketicilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına karşılık biz de hep daha iyiyi aramak, yeni kampanyalar sunmak için çalışıyoruz. CarrefourSA ile birlikte başlattığımız bu kampanya kapsamında da müşterilerimiz market alışverişi yaparken akaryakıt da kazanacaklar. Alışveriş yapan müşterilerimize hediye edeceğimiz 15 lira değerindeki yakıt kodlarını kullanmak için öncelikle alışveriş fişinin altında basılı olan hediye kodunu, Aytemiz’in internet sitesinden ya da Aytemiz mobil uygulaması üzerinden Aytemiz Kart’larıyla eşleştirecek. 15 lira değerindeki yakıt puan ilk 100 liralık yakıt alımlarından sonra otomatik olarak kartlarına yüklenecek. Yüklenen yakıt puan bir sonraki alışverişlerinde kullanılabilecek.”

31 EKİME KADAR DEVAM EDECEK

CarrefourSA olarak müşterilerine farklı kanallardan ulaşabilmek amacıyla Türkiye’nin önde gelen markalarıyla ortak kampanyaları çok önemsediklerini dile getiren CarrefourSA CRM ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Öner Çelebi ise “31 Ekim tarihine kadar devam edecek kampanya ile CarrefourSA Kart sahiplerinin yararlanabileceği fırsatlar sunuyoruz. 590’ın üzerinde bayi sayısıyla ülkemizin en önemli ve ulaşılabilir akaryakıt markalarından Aytemiz ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile müşterilerimize avantajlar sunmaya devam ediyoruz” dedi.