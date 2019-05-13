Aktoy Sigorta, bin 320 poliçe ile Türkiye birincisi oldu

Cansel ORUÇ/İSTANBUL, () (Kurumsal Haber) - KÜÇÜKOĞLU Holding şirketlerinden Aktoy Sigorta, Ak Sigorta’nın 'Hayata Devam Sigortası' kampanyasında bin 320 poliçe ile Türkiye birincisi oldu.

İstanbul Avcılar’da Toyota Aktoy Plaza’da faaliyet gösteren acente, 2018 yılında yaptığı poliçeler ile de 'Elit Sigorta Acentesi' unvanını elinde bulunduruyor. Küçükoğlu Holding Muhasebe Grup Başkanı Yahya Erçetin, acentelerini 2018 yılında faaliyete geçirdiklerini, planlı çalışarak belirledikleri hedeflere hızla ulaştıklarını söyledi. Ak Sigorta tarafından düzenlenen kampanyada Türkiye birincisi olmanın yanı sıra, Elit Sigorta Acentesi unvanına da sahip olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Yahya Erçetin, “Tüm şirketlerimiz, holdingimizin 2025 stratejik planına uygun çalışıyorlar. Sigorta acentemizin, aynı tempo ile çalışarak yeni başarılara da imza atacağına inanıyoruz” dedi.



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