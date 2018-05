Akbank’ta Chatbot ile mesajlaşarak para transferi

İstanbul, 11 Mayıs () - Bankacılığın geleceğine yön veren ve hayatın kalbinde yer alarak müşterilerine en iyi deneyimi sunmayı amaçlayan Akbank, mesajlaşarak para transferi özelliğini başlattı.

Gün içinde elimizden düşmeyen akıllı telefonlar ile mesajlaşmak hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Artık tüketiciler sürekli iletişimde kalmayı ve bunun için de mesajlaşmayı tercih ediyor.

Dijital teknolojideki gelişmeleri bankacılık ürün ve hizmetlerine aynı hızda uyarlayarak müşterilerinin hizmetine sunan Akbank, artık Chatbot teknolojisi ile mesajlaşarak para transferi yapabilme imkanı sunuyor.

Akbank Direkt Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, "Yolda, evde, işte, yatarken, kalkarken, dururken, yürürken kısaca hayatın neredeyse her anında mesajlaşıyoruz. İnsanlar artık birbirini aramak yerine mesaj atmayı tercih ediyor" dedi ve ekledi:

"Whatsapp sayesinde grup mesajlaşmaları ile daha çok paylaşımda bulunuyorlar ve hayatın daha içinde hissediyorlar.

"Biz de ‘Günlük hayatta sürekli mesajlaşarak işini halleden müşterilerimiz neden bizimle de mesajlaşarak bankacılık işlemlerini halletmesinler?’ dedik ve Chatbot teknolojisi ile para transferi özelliğini getirdik.

"Artık müşterilerimiz Akbank.com üzerinden, Akbank Asistan ile mesajlaşarak para transferi işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.

"Yeni dönemde chatbot teknolojisi ile sunduğumuz bankacılık işlemlerinin çeşitliliğini artırmak ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımız sürüyor."

"Birçok sektörde örneklerini gördüğümüz chatbotlar, yapay zeka sayesinde kullanıldıkça kendisini geliştirir ve kullanıcılarla gerçek bir insan gibi iletişim kurma yeteneğini artırır.

"Akbank Asistan da ilerleyen dönemlerde müşterilerimizi her gün daha iyi anlayacak, ihtiyaçlarına en doğru çözümleri sunacak.

"Kesintisiz yatırım yaptığımız dijital teknoloji, müşterilerimiz ile aramızda özel bir iletişim köprüsü de oluşturuyor.

"Dijital teknolojideki gelişimi müşterilerimizin olduğu her platformda yanlarında olmak için bir fırsat olarak görüyoruz.

"Akbank olarak modern hayat alışkanlıklarından ilham alarak, insan odaklı teknolojiler geliştiriyoruz.

"Bu özelliklerimizle Türkiye’de bankacılık sektörünün dijital dönüşümüne liderlik etmeye devam edeceğiz."