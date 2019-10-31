Ağacın sıcaklığı taş ile buluştu

İSTANBUL / , (Kurumsal Haber)- Yıldız Entegre, ağacın sıcaklığını taş doku ile buluşturan yeni taş yüzeyini portföyüne ekledi.

Orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Yıldız Entegre taş dokuyu ağaçla buluşturduğu yeni bir ürün gamı oluşturduğunu duyurdu. Mdflam ve suntalam ürünlerde kullanılan taş yüzey, ilk aşamada 20 renk ile üretilecek.

“Yıldız Entegre, mermer, taş ve düz desenlere yeni taş yüzeyini uygulayarak, taş yüzey dokusunu ağacın sıcaklığı ile buluşturuyor. Yıldız Trend markası altındaki mdflam ve suntalam ürünlere uygulanan taş yüzey ile ortaya çıkan ürünler, yaşam alanlarına modern ve eşsiz bir ruh katmasıyla dikkat çekiyor” diyen Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, “İlk aşamada 20 lam desenine uygulanacak olan taş yüzey, mdflam/suntalam ürün grubunun kullanıldığı her noktada tasarımcı ve mimarların beğenisini alıyor” dedi.

“İNOVATİF BAKIŞ AÇIMIZLA SEKTÖRE DEĞER KATIYORUZ”

“Yeni Taş Yüzey ile üretilen ürünlerimizi, Yıldız Entegre’nin inovatif bakış açısının bir eseri olarak görüyoruz” diyen Ercan Şahin, “Tüm üretim ve iş süreçlerimize teknolojik gelişmeleri dâhil ettiğimiz günümüzde, sektörümüzü bir üst seviyeye çıkaran ürünlere imza atmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Yenilikçi yaklaşımları yakından takip ettiklerini söyleyen Şahin şunları kaydetti:

“Tüm ürünlerimizi ‘Ağacın İzinde’ vizyonuyla tasarlama ve üretmeye başladığımız bu yeni dönemde iş ortaklarımızı da dinleyerek tasarımdaki yenilikçi yaklaşımları yakından takip ediyor, sektörümüze değer katacak yenilikleri bu yaklaşımlar çerçevesinde belirliyoruz. İşte bu vizyonla taş dokuya sahip ürünlerimizi tüm müşterilerimizin kullanımına sunmuş bulunuyoruz. Mermer, taş ve düz desenlere uygulayacağımız yeni taş yüzeyin tüm yaşam alanlarına yeni bir ruh katacağına inanıyoruz. Sunduğumuz geniş ürün ve renk gamı ile hayallerin gerçekleşmesine olanak tanıyoruz.”