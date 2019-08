5 bin 558 hastayı organ nakliyle hayata bağladılar

(Kurumsal Haber)- ANTALYA'da bir özel hastanenin organ nakli merkezinde, 11 yılda 5 bin 28 böbrek, 500 karaciğer ve 30 pankreas nakli gerçekleştirildi. Toplam 5 bin 558 hasta, yeniden hayata tutundu.Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi'nde, 11 yılda, toplam 5 bin 558 hasta yapılan organ nakliyle sağlığına kavuştu. MLP Care Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Hikmet Çavuş, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, Hastane Kompleksi Genel Müdürü Sebahattin Tanas ve Başhekimi Dr. Öğretim Görevlisi Meltem Demir ortak basın toplantısı düzenleyerek yapılan nakiller hakkında bilgi verdi.Toplantıda konuşan Prof. Dr. Alper Demirbaş, Aralık 2008 tarihinden bugüne kadar 5 bin 28 böbrek, 500 karaciğer, 30 pankreas nakli yaptıklarını belirtti. Değişik illerde toplam 11 organ nakli merkezi bulunan Türkiye'nin organ naklinde önemli bir ülke olduğunu anlatan Prof. Dr. Demirbaş, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi'nin yaşayan vericili böbrek nakillerinde tek merkez olduğunu söyledi.Prof. Dr. Demirbaş, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden bu yana ise toplam 6 bin 350 böbrek nakli gerçekleştirdiğini söyledi. Artık böbrek naklinde birçok olmazın bilimsel olarak olabilirliğini kanıtladıklarını kaydeden Demirbaş, "Mutluyuz, gururluyuz. Geçen hafta bir hasta geldi. 19 yıl önce böbrek nakli yapmışım. Hatırlayamadım. Sağlığına kavuştuktan sonra evlenmiş, oğlu olmuş ve adını da Alper koymuş. O nedenle bu iş bırakılabilecek bir iş değil. Elimizden geldiğince, elimiz ayağımız tuttuğu sürece devam edeceğiz" dedi.2 MİLYON KİŞİ KRONİK BÖBREK HASTASI OLMAYA ADAYTürkiye'de organ bekleyen hastaların en büyük şansının ailelerinden yapılan bağışlar olduğunu aktaran Prof. Dr. Demirbaş, halen 70 bin diyaliz hastası olduğunu, 25 bin kişinin ise organ nakli beklediğini söyledi. Organ bağışının önemine dikkati çeken Prof. Dr. Demirbaş, şöyle konuştu:"Türk Nefroloji Derneği'nin verilerine göre ülkemizde yaklaşık 2 milyon kişi kronik böbrek hastası olmaya aday. Hepatit B taşıyıcı oranı ise Türkiye'de yüzde 6. Bunlar çok büyük rakamlar. Dünyada organ nakli bekleme listesinde hasta olmayan bir tek ülke yok. Bu sorunu tamamen çözmüş bir ülke yok. 'Yapay organ' gibi haberler çıkıyor basında ama yakın gelecekte bu mümkün değil. Dolayısıyla organ bekleme listesindeki hastaların tek şansı nakil. Onun da en gerçekçi yolu aile bireylerinden yapılan nakiller."YANLIŞ BİR BİLGİ VAR"Her kronik organ hastası aksi ispat edilene kadar organ nakline adaydır" diyen Prof. Dr. Demirbaş knouşmasını şöyle sürdürdü:"Şöyle yanlış bir bilgi var. İnsanlara deniyor ki 'Sen böbrek nakli olamazsın kalbin hasta.' Son 4 gün içinde iki ameliyat yaptık. Birinin kalpteki 3 damarının diğerin ise 2 damarının tıkalı olduğunu belirledik. Bypass gerektiği söylendi. Biz bu hastaları şöyle tedavi ediyoruz. Kalp cerrahıyla birlikte ameliyata giriyoruz. Önce bypass ameliyatı yapılıyor sonra bize 'kalpte sorun yok' derlerse böbrek nakli ameliyatını yapıyoruz. Bu şekilde 100'ün üzerinde ameliyat yapıldı. Böyle 3 çocuk hastamız oldu. Böbrek nakli olduklarında kalple ilgili sıkıntıları da yok oldu. Mesela eskiden 70 yaş üzeri hastalara böbrek nakli yapılamazdı ama şimdi yapıyoruz."HER AMELİYATI AJANDAMA YAZARIMProf. Dr. Alper Demirbaş, bugüne kadar gerçekleştirdiği her ameliyatın sonunda ajandasına o ameliyatı yazdığını, operasyonun detaylarıyla ilgili notlar da aldığını belirterek, "Her ameliyattan sonra ajandama o günün ameliyatını yazarım. Bir tür günlük gibi" dedi.Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu da 2 yıl önce ekibe dahil olduğunu, karaciğer nakli ameliyatlarının sayısının da böbrek nakli ameliyatları gibi ilk sıralara yerleşmesi için çalıştıklarını söyledi.MLP Care Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Hikmet Çavuş ise Prof. Dr. Alper Demirbaş'ın gelişmiş hastane modelini Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde uyguladığını söyledi. "Antalya bizim gözbebeğimiz" diyen Çavuş, "Dünyanın sayılı merkezi burası. Organ nakilleri her ay artıyor. En önemlisi komplikasyonsuz devam ediyor. Tüm ekibe teşekkür ediyorum" dedi.