29 Ekim coşkusu İndirim Panayırı’yla kutlanıyor

GELENEKSEL hale gelen 5’inci İndirim Panayırı’na 29 Ekim coşkusu eklendi. 3 Kasım’a kadar devam eden panayır kapsamında 29 Ekim’de çeşitli gösteriler AVM ziyaretçileriyle buluşacak.Venezia Mega Outlet’te 5’incisi düzenlenen İndirim Panayırı, 26 Ekim’de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da içine alan ve 9 gün boyunca devam eden panayıra hem AVM’de bulunan markalar hem de Çarşı Pazar katındaki esnaflar yer alıyor.AVM’nin metro katında gerçekleşen panayır hakkında konuşan Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, “Yıl boyunca indirimli olan outlet mağazalar, indirim panayırı günleri ile ekstra ürünler ve ekstra indirimlerle durgun olan perakende sektörüne hareket katıyor. Yapılan yüksek cirolarla markaların, uygun fiyatlı ürünlerle de ziyaretçilerin yüzü gülüyor” dedi.BAYRAM VALS GÖSTERİLERİYLE KUTLANACAK29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü, San Marco Meydanı'nda gerçekleşecek vals gösterisiyle kutlanacak. Etkinlikler 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde gerçekleşecek.