Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

2019 yazının trendi elbiseler

İSTANBUL - , (Kurumsal Haber) - Yaz mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlarken sıcak havalar giyim trendlerini etkilemiş durumda. Moda sektörünün öncü markaları da bu yaz gardıropların elbiselerle dolacağını söylüyor. Rahat ve...

2019 yazının trendi elbiseler

İSTANBUL - , (Kurumsal Haber) - Yaz mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlarken sıcak havalar giyim trendlerini etkilemiş durumda. Moda sektörünün öncü markaları da bu yaz gardıropların elbiselerle dolacağını söylüyor.

Rahat ve konforlu elbiseler sıcak havaların kurtarıcısı olarak görülüyor. Bu kapsamda kırmızı, haki, beyaz renklerde veya çizgili ya da çiçek desenli keten gömlek elbiseler, koton vual midi elbiseler ön plana çıkıyor.

Elbise trendlerine ilişkin önerilerde bulunan BEYMEN Club, “Etnik zenginliklerden, sanattan ve doğadan ilham alan tasarımlarıyla her sezon casual giyimin güncel kodlarını yazan, farklı tarz ve modellerdeki elbiseleriyle yaz stilinizi tamamlıyor. BEYMEN Club’ın yeryüzünün farklı perspektiflerinden ve denizin farklı katmanlarından ilham alan elbiseleriyle gökkuşağının tüm renk paletini gardırobunuza taşıyabilirsiniz. Yaz ruhunu en iyi yansıtan canlı renklerdeki tropikal çiçek desenleri, gökkuşağından ilham alan omuzu açık çizgili elbise, renkli geometrik desenli modeller, mavi tonlarındaki degrade elbise yaz boyunca vazgeçilmeziniz olacak. Koleksiyonun favorileri arasında yer alan Beymen Club’un en beğenilen desenlerinden olan şal desenli şifon elbiseler, geleneksel sandık elbiseleri, dantel detaylı elbiseler, pastel renklerle güncellenen midi modeller ise yaz mevsiminin feminen ve romantik görünümlerini oluşturuyor” şeklinde açıklama yapıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328