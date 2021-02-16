Murat AYDIN

Hain terör örgütü PKK yaklaşık 40 yıldır Türkiye’nin başına bela... Tabi ki bu örgüt kendisi bunu yapabilecek durumda mı..

Yani PKK mı?

ABD’ mi?

Çin mi?

Rusya’mı ?

İsrail mi?

Almanya mı?

Yunanistan mu?

Fransa?

Suudi Arabistan mı, Filistin mi, Katar mı? v.s... Hangi ülke...

Bu örgüt Türkiye’nin başına bela edilmiş tir terör örgütü...

Terör örgütlerinin hangisi olursa olsun, arkasında bir devlet bulunmadan varoluşu ve yaşaması mümkün değildir.

Peki geçen yaklaşık 40 yıldır bu örgütü neden yok edemiyoruz. Neden kökünü kazamıyoruz.

Gara’da 3 Subayımızın Şehit haberinin hemen ardından 13 Şehit haberi daha alıyoruz.

Yüreğimiz yanıyor.

Bu örgüt yaklaşık 14 bin vatandaşımızı katletmiş, şehitlerimiz yüreğimizi yakmıştır.

Gara'da mağrada bulunan silahların menşei ne? Hangi ülkelerin silahları. Çok düşünmeye gerek yok yok. ABD ve Rusya silahları... Çin' de var. Peki ABD ve Rusya'yı yıllardır bölgede tutan kim?

ABD Ordusu'sunun tankları, toplarıyla ABD bayrağı ve PKK/PYD/KCK bayraklarının birlikte asıldığı, birlikte "Suriye'nin Kuzeyi'nde Güvenli Bölge Oluşturmak için SÖZDE savaştıkları" hafızalardan silinmedi. ABD eski başkanı Donald Trump gitmeden ABD askerlerini çekti. Yeni Başkan Biden ne yapacak?

Rus ve Amerikan ordusunu silahlı bir şekilde bölgede teröristlerle yürümesine izin veren kim?

Ne yazık ki Türkiye...

Katliamların ardından çıkıp devlet yetkililerimiz çok sert konuşmalar yapıyor...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütünün dağdaki elebaşı Murat Karayılan ile ilgili öyle bir mesaj paylaştı ki sosyal medya hesabında;

-"Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün...’’ ifadelerini kullandı.

Bu tarz konuşmalar yıllardır yapılıyor.

Ama bu örgütün lider kadrosu, biri İmralı’da… Türkiye Cumhuriyeti tarafından adeta besleniyor.

Diğerleri yıllardır bulunup yakalanamıyor.

Terör örgütüne en büyük darbe yine Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde vurulmuştur.

Hani bir söz vardır…

-Yiğidi öldür Hakkını yeme…

Süleyman Soylu İçişleri bakanlığına geldikten sonra, kendisi bir bakan olarak Güneydoğu’da PKK terör örgütünün kullandığı dağlara kadar çıkarak, sınırlarımızın iç bölgesindeki terör yuvalarının temizlenmesi konusunda büyük destek ve moral kaynağı oldu.

Bizler vatandaş olarak PKK’nın yıllardır kamp kurduğu ve katliamlar yaptığı bölgenin Türkiye toprakları olduğunu devletin belirli birimlerine ve insanlarımıza tekrar hatırlattı.

Doğuda PKK’ya boyun eğmek zorunda olan Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza ülkesine karşı aidiyet duygusunu artırdı.

Orada korkudan ‘Türk Vatandaşıyım’ diyemeyen vatandaşlarımıza tekrar ülkelerinin varlığını hatırlattı.

Terör Türkiye sınırları içinde ciddi anlamda engellenmişken, yine dışarıda patlama noktasına ilerliyor.

Tabi bu işin arkasında ABD var...

Biz de Türkiye olarak; Suriye’nin güneyinde Güvenli bölge projesi çerçevesinde bunlara bir süre göz yumduk.

ABD askerleri ile PKK/PYD unsurları aynı tankların üzerinde birlikte silahlı gösteri yapıp bayrak salladı.

Bizim bunlara müsaade etmemiz gerekiyordu.

Dahası, ABD ve Rus askerlerinin bu bölgeden gönderilmesi gerekiyor.

Bu bölgesel sorunları biz ABD-Rusya ile çözme yerine, komşu ülkelerle masaya yatırıp çözmeliyiz.

Gerekirse Savaş mı? Savaşmalıyız.

İçişleri Bakanımız Soylu, Karayılan’ı yakalayacağımızı ifade ediyor. Evet terör örgütü liderini yakalamalıyız.

Onu yakalamak için de Irak’le gerekli diplomatik iş birliğini yapıp, Irak sınırları içerisinde bulunan PKK kamplarını havadan ve karadan yerle bir edip, teröristleri sınırlarımızdan temizlemeliyiz.

Yoksa bu terör bitmez...

Amerika’nın yıllar önce çizdiği Ortadoğu haritasını biz kendi gücümüzle yok etmeliyiz.

Bu operasyonlar yapılırken, teröre bulaşmamış hiç bir Kürt vatandaşımızın burnu bile kanamamalı.

Ama, terör örgütüne yandaşlık, yataklık yapan kim var ise onlara da gereken ceza verilmeli.

Hadi Süleyman Soylu bitir bu işi...

Yakala Murat Karayılan’ı kopar kellesini... Bin parça etmene de gerek yok, bir parça etsen yeter (!)

Bu arada şu HDP denilen parti... Halkın Demakrotik Partisi..

Sizin Demokrasi anlayışınız nedir nasıldır?

Neden çıkıp da ‘PKK terör örgütüdür’ diyemiyorsunuz...

Neden terörü lanetlemiyorsunuz?

Tabi siz bunu söylemezken, size karşı hukuk işletip gereğini yapmayan siyasiler ve yargı sürecindekiler de görevini yapmıyor...

MHP, HDP kapatılsın diyor. Ama Meclis’e bir önerge getirmiyor. Bunun Meclis’te görüşülüp karara bağlanması gerekir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta havadan karadan oparasyon yaparak, terör örgütünün tüm unsurlarını yok edecek güce sahiptir.

Bunun biran önce yapılması gerekir.

Yaklaşık 40 yıldır bu neden çözülemiyor?

Özellikle son 20 yıldır Türkiye'de güçlü bir iktidar var.

Her kararı kolaylıkla alıp uygulama gücüne sahip...

Haydi bitirin bu terörü...