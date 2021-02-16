banner314

banner325

16.02.2021, 00:14 1016

Havadan, Karadan Kandil Operasyonu!

Murat AYDIN

Murat AYDIN

Hain terör örgütü PKK yaklaşık 40 yıldır Türkiye’nin başına bela... Tabi ki bu örgüt kendisi bunu yapabilecek durumda mı..

Yani PKK mı?

ABD’ mi?

Çin mi?

Rusya’mı ?

İsrail mi?

Almanya mı?

Yunanistan mu?

Fransa?

Suudi Arabistan mı, Filistin mi, Katar mı? v.s... Hangi ülke...

Bu örgüt Türkiye’nin başına bela edilmiş tir terör örgütü...

Terör örgütlerinin hangisi olursa olsun, arkasında bir devlet bulunmadan varoluşu ve yaşaması mümkün değildir.

Peki geçen yaklaşık 40 yıldır bu örgütü neden yok edemiyoruz. Neden kökünü kazamıyoruz.

Gara’da 3 Subayımızın Şehit haberinin hemen ardından 13 Şehit haberi daha alıyoruz.

Yüreğimiz yanıyor.

Bu örgüt yaklaşık 14 bin vatandaşımızı katletmiş, şehitlerimiz yüreğimizi yakmıştır.

Gara'da mağrada bulunan silahların menşei ne? Hangi ülkelerin silahları. Çok düşünmeye gerek yok yok. ABD ve Rusya silahları... Çin' de var. Peki ABD ve Rusya'yı yıllardır bölgede tutan kim?

ABD Ordusu'sunun tankları, toplarıyla ABD bayrağı ve PKK/PYD/KCK bayraklarının birlikte asıldığı, birlikte "Suriye'nin Kuzeyi'nde Güvenli Bölge Oluşturmak için SÖZDE savaştıkları" hafızalardan silinmedi. ABD eski başkanı Donald Trump gitmeden ABD askerlerini çekti. Yeni Başkan Biden ne yapacak?

Rus ve Amerikan ordusunu silahlı bir şekilde bölgede teröristlerle yürümesine izin veren kim? 

Ne yazık ki Türkiye... 

Katliamların ardından çıkıp devlet yetkililerimiz çok sert konuşmalar yapıyor...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütünün dağdaki elebaşı Murat Karayılan ile ilgili öyle bir mesaj paylaştı ki sosyal medya hesabında;

-"Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün...’’ ifadelerini kullandı.

Bu tarz konuşmalar yıllardır yapılıyor.

Ama bu örgütün lider kadrosu, biri İmralı’da… Türkiye Cumhuriyeti tarafından adeta besleniyor.

Diğerleri yıllardır bulunup yakalanamıyor.

Terör örgütüne en büyük darbe yine Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde vurulmuştur.

Hani bir söz vardır…

-Yiğidi öldür Hakkını yeme…

Süleyman Soylu İçişleri bakanlığına geldikten sonra, kendisi bir bakan olarak Güneydoğu’da PKK terör örgütünün kullandığı dağlara kadar çıkarak, sınırlarımızın iç bölgesindeki terör yuvalarının temizlenmesi konusunda büyük destek ve moral kaynağı oldu.

Bizler vatandaş olarak PKK’nın yıllardır kamp kurduğu ve katliamlar yaptığı bölgenin Türkiye toprakları olduğunu devletin belirli birimlerine ve insanlarımıza tekrar hatırlattı.

Doğuda PKK’ya boyun eğmek zorunda olan Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza ülkesine karşı aidiyet duygusunu artırdı.

Orada korkudan ‘Türk Vatandaşıyım’ diyemeyen vatandaşlarımıza tekrar ülkelerinin varlığını hatırlattı.

Terör Türkiye sınırları içinde ciddi anlamda engellenmişken, yine dışarıda patlama noktasına ilerliyor.

Tabi bu işin arkasında ABD var...

Biz de Türkiye olarak; Suriye’nin güneyinde Güvenli bölge projesi çerçevesinde bunlara bir süre göz yumduk.

ABD askerleri ile PKK/PYD unsurları aynı tankların üzerinde birlikte silahlı gösteri yapıp bayrak salladı.

Bizim bunlara müsaade etmemiz gerekiyordu.

Dahası, ABD ve Rus askerlerinin bu bölgeden gönderilmesi gerekiyor.

Bu bölgesel sorunları biz ABD-Rusya ile çözme yerine, komşu ülkelerle masaya yatırıp çözmeliyiz.

Gerekirse Savaş mı? Savaşmalıyız.

İçişleri Bakanımız Soylu, Karayılan’ı yakalayacağımızı ifade ediyor. Evet terör örgütü liderini yakalamalıyız.

Onu yakalamak için de Irak’le gerekli diplomatik iş birliğini yapıp, Irak sınırları içerisinde bulunan PKK kamplarını havadan ve karadan yerle bir edip, teröristleri sınırlarımızdan temizlemeliyiz.

Yoksa bu terör bitmez...

Amerika’nın yıllar önce çizdiği Ortadoğu haritasını biz kendi gücümüzle yok etmeliyiz.

Bu operasyonlar yapılırken, teröre bulaşmamış hiç bir Kürt vatandaşımızın burnu bile kanamamalı.

Ama, terör örgütüne yandaşlık, yataklık yapan kim var ise onlara da gereken ceza verilmeli.

Hadi Süleyman Soylu bitir bu işi...

Yakala Murat Karayılan’ı kopar kellesini... Bin parça etmene de gerek yok, bir parça etsen yeter (!)

Bu arada şu HDP denilen parti... Halkın Demakrotik Partisi..

Sizin Demokrasi anlayışınız nedir nasıldır?

Neden çıkıp da ‘PKK terör örgütüdür’ diyemiyorsunuz...

Neden terörü lanetlemiyorsunuz?

Tabi siz bunu söylemezken, size karşı hukuk işletip gereğini yapmayan siyasiler ve yargı sürecindekiler de görevini yapmıyor...

MHP, HDP kapatılsın diyor. Ama Meclis’e bir önerge getirmiyor. Bunun Meclis’te görüşülüp karara bağlanması gerekir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta havadan karadan oparasyon yaparak, terör örgütünün tüm unsurlarını yok edecek güce sahiptir. 

Bunun biran önce yapılması gerekir.

Yaklaşık 40 yıldır bu neden çözülemiyor?

Özellikle son 20 yıldır Türkiye'de güçlü bir iktidar var.

Her kararı kolaylıkla alıp uygulama gücüne sahip...

Haydi bitirin bu terörü... 

#abd #gara #rusya #türkiye #terör #pkk #pyd #kck #şehit #hain #kalleş #çin #silah #törerörgütü #hdp #SüleymanSoylu #İçişleriBakanı #İçişleriBakanıSüleymanSoylu #MuratKarayılan
Yazarın Önceki Makalesi
Mehmet Yüceer
Mehmet Yüceer
Patron Çocuğu
11 Ekim 2010
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
15°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 16 Şubat 2021
İmsak 06:32
Güneş 07:58
Öğle 13:23
İkindi 16:11
Akşam 18:39
Yatsı 19:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. West Ham 24 42
5. Liverpool 24 40
6. Chelsea 23 39
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 23 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 22 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 22 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir