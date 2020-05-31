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Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi açıldı
SAĞLIK
31.05.2020, 20:48
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Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi törenle açıldı.
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#25 bin kişi tapusunu alamıyor
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#Adli Yıl açılışını Anıtkabirde yaparız !
#Numan Kurtulmuşun partisinde isimler belirleniyor!
#25 aralık operasyonu
#İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi
#Konut Satışları Artarak Devam ediyor
#19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
#19 Mayıs Atatürkü Anma ve Gençlik Spar Bayramı Kutlu Olsun
#İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
#İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
#Ahmet Altan tekrar gözaltına alındı
#fatmagül
#Adil Emecan
#petrol
#transfer
#Obama
#dava