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Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi açıldı

SAĞLIK 31.05.2020, 20:48
Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi açıldı

Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi törenle açıldı.

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