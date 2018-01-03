 (ÖZEL) SAĞLIK OCAKLARINA DADANAN HIRSIZ KAMERADA

Haber-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Bakırköy'de sağlık ocaklarını mesken tutan bir hırsız gündüz vakti personel odalarını tek tek dolaşarak cep telefonu çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis bu kişinin İ.C olduğunu belirledi. İ.C'nin bir sağlık ocağından telefon çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

PERSONELLE KARŞILAŞTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İ.C sağlık ocağının koridorunda etrafı kolaçan edip oda kapısını açıyor. Bu sırada bir personelin geldiğini fark eden İ.C ona bir şey sorduktan sonra hızla dışarı çıkıyor.

1 DAKİKA SONRA GERİ GELDİ, PARMAK İZİ BIRAKMAMAK İÇİN PEÇETE KULLANDI

Sağlık ocağı personeli ile karşı karşıya gelince dışarı çıkan ve 1 dakika sonra tekrar gelen İ.C'nin kapılarda parmak izi bırakmamak için elinde peçete kullandığı ve son girdiği odadan cep telefonunu alarak çıkması görülüyor. Polisin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Görüntü dökümü

GÜVENLİK KAMERASI

-Şüphelinin sağlık ocağına girmesi

-Elindeki peçete ile kapıyı yoklaması

-Elindeki peçete ile diğer kapıyı açması

-Personelin geldiğini fark edince çekilmesi

-Personele bir şey sorması ve dışarı çıkması

-Telefonla konuşur gibi yapıp gitmesi

-1 dakika sonra tekrar gelmesi

-Bir odaya girip çıkması

-Kapıyı tıklayıp elinde peçete ile yine başka bir odaya girmesi

-Elinde telefon ile hızla çıkması

-Genel ve detay görüntüler

