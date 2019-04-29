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OTOMOBİLİNİZİ SATARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()  İSTANBUL'un da aralarında bulunduğu 5 ilde düzenlenen operasyonda noterlerde araç sahiplerine sahte EFT  belgeleri göstererek otomobilleri üzerlerine aldıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle...

OTOMOBİLİNİZİ SATARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN

Ali AKSOYER/İSTANBUL,() 
İSTANBUL'un da aralarında bulunduğu 5 ilde düzenlenen operasyonda noterlerde araç sahiplerine sahte EFT  belgeleri göstererek otomobilleri üzerlerine aldıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 4 lüks otomobil ele geçirildi. Çete lideri Vedat T.'nin daha önce tutuklandığı ve cezaevinden olduğu öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler son günlerde noterlerde araç satmaya çalışırken dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşların şikayetlerinin artması üzerine operasyon başlattı. Savcılık talimatıyla başlatılan çalışmada teknik ve fiziki takip yapılarak dolandırıcılık yapan kişilerin kimlikleri tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKARILDI
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüphelilerin otomobilini satmaya çalışan kişilerle müşteri olarak irtibata geçtikten sonra fiyatta anlaşarak noterde buluştukları tespit edildi. Buluşmak için bankaların kapanma saatine yakın olan 16.00 ile 17.00 saatlerini tercih eden şüphelilerin, otomobil satıcısı kişiye sahte EFT belgesi göstererek parayı bankaya yatırmış gibi gösterdikleri  öğrenildi. Mağdurun EFT belgesine inanarak satış sözleşmesine imza atmasının ardından şüphelilerin aracı alarak oradan ayrıldıkları belirlendi. Mağdurun ertesi gün banka hesabına baktığında dolandırıldığını anladığı öğrenildi.

5 İLDE ORTAK OPERASYON YAPILDI
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul, Samsun, Kayseri, Erzurum ve Kocaeli illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda olaylara katıldığı öğrenilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Yetkililer vatandaşları uyararak bu tür tuzaklara düşmemek için otomobil satarken çok dikkatli olmaları konusunda uyardılar.

Görüntü dökümü:
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-Operasyon görüntüleri
-Araçlardan görüntü
-Şüphelilerin emniyetten çıkışı


 

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