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Müze inşaatında iskele çöktü: 2'si ağır, 8 işçi yaralı

  Adana Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu 2'si ağır, 8 işçi yaralandı. Olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Yeni Arkeoloji Müzesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Müzenin...

Müze inşaatında iskele çöktü: 2'si ağır, 8 işçi yaralı

 

Adana Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu 2'si ağır, 8 işçi yaralandı.
Olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Yeni Arkeoloji Müzesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Müzenin ikinci etap inşaatında, üzerinde işçilerinde bulunduğu iskele çöktü. Büyük gürültüyle yıkılan iskelenin altında kalan 8 işçi yaralandı. İşçiler, ihbar üzerine gelen CANKUR ekipleri tarafından çöken iskelenin altından çıkarıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan işçilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü
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- Müzenin içinden görüntüler
- Gazetecilere tepki göstermeleri
- Müzenin dışından görüntüler
- Ambulansların giriş çıkışları
- İtfaiye araçları

SÜRE:01'41" BOYUT:186 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK- Ceyhun ÖZER-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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