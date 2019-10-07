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Zorla senet imzalatan işitme engelli 3 kişi cezaevine gönderildi
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 2013 yılında 3 kişiyi silahla alıkoyarak, zorla senet imzalatan ve işitme engelli olduğu öğrenilen 3 kişi çalıştıkları iş yerinde yakalanarak cezaevine gönderildi. Olay 22 Şubat 2013 tarihinde Derince'de...
GÜVENLİK 07.10.2019, 16:20
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 2013 yılında 3 kişiyi silahla alıkoyarak, zorla senet imzalatan ve işitme engelli olduğu öğrenilen 3 kişi çalıştıkları iş yerinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Olay 22 Şubat 2013 tarihinde Derince'de meydana geldi. Tanıdıkları 3 kişiyi silahla alıkoyan, zorla senet imzalatan işitme engelli S.Ö. (33), S.C. (39) ve O.B. (27) daha sonra kayıplara karıştı. 3 kişinin şikayetinden vazgeçmesi sonucu olay kamu davasına dönüştü. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tutuksuz yargılanan S.Ö. ve S.C.'ye 5’er yıl, O.B.’ye ise 3 yıl 4 ay ceza verdi.
Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan S.Ö.’nün Kartepe, S.C.’nin Çayırova ve O.B.'nin Dilovası ilçesinde çalıştığı iş yerleri tespit etti. Polis, bugün sabah S.C., O.B. ve S.Ö.’yü çalıştıkları yerlerde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar cezaevine gönderildi.
Olay 22 Şubat 2013 tarihinde Derince'de meydana geldi. Tanıdıkları 3 kişiyi silahla alıkoyan, zorla senet imzalatan işitme engelli S.Ö. (33), S.C. (39) ve O.B. (27) daha sonra kayıplara karıştı. 3 kişinin şikayetinden vazgeçmesi sonucu olay kamu davasına dönüştü. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tutuksuz yargılanan S.Ö. ve S.C.'ye 5’er yıl, O.B.’ye ise 3 yıl 4 ay ceza verdi.
Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan S.Ö.’nün Kartepe, S.C.’nin Çayırova ve O.B.'nin Dilovası ilçesinde çalıştığı iş yerleri tespit etti. Polis, bugün sabah S.C., O.B. ve S.Ö.’yü çalıştıkları yerlerde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar cezaevine gönderildi.
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