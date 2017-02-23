Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin adreslerine polis ekipleri eş zamanlı baskınlar yaptı. Kent merkezi ile Kozlu İlçesi'nde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş paketler halinde sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda adresinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.