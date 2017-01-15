Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
MHP’li Saffet Sancaklı'nın eşi intihar teşebbüs etti
Eşi intihar eden MHP'li vekile...
flash! Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın...
Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın...
Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne farklı yorum
Aranızda FETÖ'cü var mı?

Zonguldak’ta horoz dövüşü operasyonu: 11 gözaltı

ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde, bir depoya yapılan operasyonda horoz dövüşüyle bahis oynatıldığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alınırken, 11 horoza ise el konuldu. Kepez Mahallesi Veteriner Doğan Tuğrul Sokak’ta boş...

Zonguldak’ta horoz dövüşü operasyonu: 11 gözaltı
ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde, bir depoya yapılan operasyonda horoz dövüşüyle bahis oynatıldığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alınırken, 11 horoza ise el konuldu.
Kepez Mahallesi Veteriner Doğan Tuğrul Sokak’ta boş bir depoda horoz dövüşü yaptırıldığına yönelik bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Polis, depo içerisinde horozların dövüşmesi için kurulan bir ring ile birlikte bahis oynayanlar ve seyirciler için oluşturulan tribün ile horozların muhafazası için hazırlanmış kutu bölmelerle karşılaştı. Ekipler, 11 kişiyi gözaltına alırken, horozlara ise el konuldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 11 şüpheliye, 'hayvanlara kötü muamele ve eziyet' suçlarından 290’ar lira idari para cezası uygulandı. Horozlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü’ne teslim edilecek.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55