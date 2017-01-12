Zonguldak’ta FETÖ soruşturmasında 6 kişi adliyede

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Zonguldak ve Düzce'de 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet'te işlemleri tamamlanan şüpheliler A.K., O.M, İ.K., M.E, Ö.Y. ve M.A. sağlık kontrolünden geçirelerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.K. adlı kadının, örgütün sözde 'İl imam yardımcısı' olduğu ileri sürüldü.
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Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.