Zonguldak’ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,() - ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddia edilen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Zonguldak ve Ereğli'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla M.A. adlı kadın ile B.D., M.A. ve Ö.F.E.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.