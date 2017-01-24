Zonguldak’ta 84 sanıklı FETÖ davası başladı

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY davasında aralarında işadamları, kamu çalışanları ve dernek yöneticileri ile örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 69’u tutuklu, 84 sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başlayan duruşma öncesi çeşitli illerdeki cezaevlerinde kalan 69 tutuklu sanık adliyeye getirildi. Firari 15 sanık duruşmaya gelmedi. Polis, tutuklu sanıkların adliyeye girişi sırasında geniş güvenlik önlemi aldı, aileleri yaklaştırmadı. Tüm sanıkların getirilmesi ardından başlayan davada, salonda yer kalmadığı için sanık yakınları ve gazeteciler içeri giremedi.

İDDİANAMEDEN

15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ/PDY ile bağlantıları olduğu ve örgüte finans desteği sağladıkları iddia edilen iş adamlarıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 69 kişi tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz'ın geçen Kasım'da hazırladığı 200 sayfalık iddianame ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Zonguldak'taki dernek yöneticileri, iş adamları, kamu kurumlarında çalışan kişilerin bulunduğu sanıklar hakkında dava açıldı. Sanıklar hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık', 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.



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