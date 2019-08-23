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Zonguldak'ta yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü
ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı beldesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Muharrem Kartoğlu (66), yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, saat 16.00 sıralarında Gökçebey'e bağlı Bakacakkadı beldesinde...
GÜVENLİK 22.08.2019, 16:57
ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı beldesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Muharrem Kartoğlu (66), yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Gökçebey'e bağlı Bakacakkadı beldesinde meydana geldi. Ankara- Bartın seferini yapan Tacettin O. yönetimindeki, Efe Tur firmasına ait 50 DK 640 plakalı yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Muharrem Kartoğlu'na çarptı. Otobüsün sol tarafından sıkışan Kartoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kartoğlu'nun cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Gökçebey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, otobüs şoförü Tacettin O.'yu gözaltına aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Gökçebey'e bağlı Bakacakkadı beldesinde meydana geldi. Ankara- Bartın seferini yapan Tacettin O. yönetimindeki, Efe Tur firmasına ait 50 DK 640 plakalı yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Muharrem Kartoğlu'na çarptı. Otobüsün sol tarafından sıkışan Kartoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kartoğlu'nun cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Gökçebey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, otobüs şoförü Tacettin O.'yu gözaltına aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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