Zonguldak'ta yağmur kazaları: 2 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda meydana gelen iki ayrı kazada, ormanlık alana uçan otomobillerin sürücüleri yaralandı.

İlk kaza, saat 10.00 sıralarında Hamzafakıhlı Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan A. yönetimindeki 67 SA 554 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ormanlık alandaki dereye uçtu. Kazada yaralanan Serkan A., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serkan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İkinci kaza ise saat 11.00 sıralarında Zonguldak-Ereğli karayolunun Soğanlıyörük mevkisinde meydana geldi. Ayşegül B. yönetimindeki 67 AAH 469 plakalı otomobil, sağanak yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metreden şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredekiler 112 Acil, itfaiye ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşegül B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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