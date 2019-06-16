Zonguldak'ta yağmur kazaları: 14 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN- Sinan KABATEPE/ZONGULDAK, () -ZONGULDAK’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesi'nde Mustafa B. idaresindeki 67 AR 991 plakalı otomobil sürücüsünün sağanak yağış nedeniyle kontrolünü kaybetmesi sonucu, karşı yönden gelen Hayri K. idaresindeki 67 AJ 617 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Yüksel B., Mustafa B., Hayri K., Leyla K., Meryem K., Tuğçem K., Hayri K. ve Ayla K. yaralandı.

Ereğli ilçesi Yazıcılar Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Bahatin G. idaresindeki 67 LM 693 plakalı otomobil, sürücüsünün sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Taklalar atarak şarampole yuvarlanan araçta bulunan sürücü Bahattin B. yaralandı.

Zonguldak merkezde ise etkili olan sağanak yağış nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Terminal kavşağında 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Zonguldak-Ankara Karayolu'nda ise bir otomobil takla attı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü Ufuk Onay şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Devrek ilçesinde meydana gelen kazada, Ankara istikametine gitmekte olan Ufuk Onay idaresindeki 34 JM 0057 plakalı otomobil sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontroldan. Takla atan otomobil istinat duvarına çarparken, hurdaya dönen araçta sürücü şans eseri yaralanmadı.

Ereğli ilçesinde Resul K.'nin (27) kullandığı 34 KD 5038 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 67 UB 195 ve 67 TY 054 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Kazada Resul K. ile birlikte otomobilde bulunan Gamze Y. ve Yasemin K. yaralandı.

Kazalarda yaralanan 14 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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