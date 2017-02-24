Zonguldak'ta uyuşturucuya 4 tutuklama

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, 26 yaşındaki Uğur Ç., kardeşi 21 yaşındaki Erkan Ç., 33 yaşındaki Sevgi K. ve 34 yaşındaki Hakan K.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 50.43 gram bonzai ve 10 ecstasy hap ele geçirildi. Sorguları tamamlanan 4 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak’ suçlarından adliyeye sevk edildi. 4 kişi, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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