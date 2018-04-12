Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

ZONGULDAK'ta polisin 'Bahar Temizliği 2' adını verdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Dün sabah eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. A.N. (41), C.O. (30), Ş.A. (25) ve Ç.A. (36) ise adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Dün sabah eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. A.N. (41), C.O. (30), Ş.A. (25) ve Ç.A. (36) ise adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI