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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

ZONGULDAK'ta polisin 'Bahar Temizliği 2' adını verdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan...

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
ZONGULDAK'ta polisin 'Bahar Temizliği 2' adını verdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Dün sabah eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.  
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. A.N. (41), C.O. (30), Ş.A. (25) ve Ç.A. (36) ise adliyeye sevk edildi.

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