Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenledikleri operasyonda M.Ö. (20), S.A.(18) ve M.Ö. (19) gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada toplam 46 gram sentetik uyuşturucu maddesi bonzai ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.



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