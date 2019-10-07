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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu (2)
1 KİŞİ TUTUKLANDI Zonguldak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheliler H.B. ve B.M. savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden H.B., 'uyuşturucu...
GÜVENLİK 07.10.2019, 17:13
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Zonguldak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheliler H.B. ve B.M. savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden H.B., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. B.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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|5
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|2