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Zonguldak'ta trafik kazası: 3 ölü

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki trafik levhalarının bulunduğu direğe çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta trafik kazası: 3 ölü
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki trafik levhalarının bulunduğu direğe çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı kadın da kaldırıldığı hastanede öldü. 

Kaza, saat 19.00 sıralarında Alaplı-Akçakoca Karayolu Plajlar mevkiinde meydana geldi. Hayrettin Koç yönetimindeki 41 RK 244 plakalı otomobil, tünel girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki uyarı levhalarının bulunduğu direğe çarptı. Araçtan yaralı çıkartılan Hülya Koç, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde araçta sıkışan sürücü Hayrettin Koç ve yanına bulunan Cengiz Koç'un ise hayatını kaybettiği tespit edildi. 2 kişinin cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı. Hayrettin ve Cengiz Koç'un cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada ölen Cengiz Koç'un çalan telefonunu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın açtı. Taşkın, görüştüğü kişiye Koç'un içinde bulunduğu aracın kaza yaptığını ve hastaneye gelmelerini söyledi. Hülya Koç'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili  soruşturma başlatıldı. 

YARALI KADIN DA ÖLDÜ

Kazada ağır yaralanan Hülya Koç, kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada ölü sayısı 3'e ulaştı.

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