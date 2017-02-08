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Zonguldak'ta şüpheli ölüm

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 5 çocuk, 15 torun sahibi 73 yaşındaki Mahmut Arslan, evinde ölü bulundu. Eşi 2 yıl önce hayatını kaybettiği için Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde yaşayan çocuklarının yanında kalan Mahmut Arslan, iki...

Zonguldak'ta şüpheli ölüm
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 5 çocuk, 15 torun sahibi 73 yaşındaki Mahmut Arslan, evinde ölü bulundu.
Eşi 2 yıl önce hayatını kaybettiği için Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde yaşayan çocuklarının yanında kalan Mahmut Arslan, iki hafta önce memleketi Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ne bağlı Çaylıoğlu Ortaköy'deki evine geldi. Kendisinden 5 gün haber alamayan çocukları durumu yakınlarına bildirdi. Akşam saatlerinde eve giden yakınları, uzun süre kapı açılmayınca balkondan içeri girdiklerinde Arslan'ın cesediyle karşılaştı.
Vücudunda herhangi bir yaralama izine rastlanılmayan Arslan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere cesedi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mahmut Arslan'ın 'Dost' adlı köpeğinin cenaze çıkarılıncaya kadar evin kapısında beklemesi dikkati çekti.
FOTOĞRAFLI

 

 

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