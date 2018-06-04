Zonguldak'ta suç örgütü şüphelisi 9 kişi adliyede

ZONGULDAK'ta suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 22 Mayıs'ta O.V. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. 'Suç işlemek amacıyla, silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'örgüte üye olmak', 'tehdit', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'görevi kötüye kullanma', 'suç delillerini yok etme ve gizleme', 'Yağma' ve 'silahla yaralama' suçlamasıyla gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 9 kişi adliyeye sevk edildi.



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