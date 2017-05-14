Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 ölü

ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'nde 50 yaşındaki Önder Artum, restoranda çıkan kavgada sırtından tabancayla vurularak öldürüldü.Olay, saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bulunan restoranda meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan E.D. ile Önder Artum restoranda karşılaşınca tartışmaya başladı. Çıkan kavgada E.D, yanında bulunan tabancayla Artum'a ateş etti. Sırtından vurulan Artum, ambulansla kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kavga sırasında bıçakla yaralanan E.D. ise otomobiliyle kaçtı. Bir süre sonra polise teslim olan E.D., tedavisi için başka bir hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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