Zonguldak'ta serinlemek için denize giren genç kayboldu

Cüneyt ÖZFİDAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi'nde serinlemek için denize giren 21 yaşındaki Barış Özkan, dalgaların arasında kayboldu.

Filyos Beldesi'ne ailesiyle birlikte gezmeye giden Barış Özkan, saat 17.30 sıralarında serinlemek için denize girdi. Özkan, bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı, ardından da dalgaların arasında kayboldu. Tatilcilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, Özkan'ı bulmak için çalışma başlattı, ancak herhangi bir sonuç alınamadı.

Havanın kararmasıyla birlikte ara verilen arama çalışmalarına Kocaeli'den gelecek balık adamların da katılımıyla yarın devam edileceği belirtildi.

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