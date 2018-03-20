Zonguldak'ta PKK propagandası yapan 4 üniversiteli gözaltında

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medya üzerinden eleştiren ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalamak için operasyon düzenledi. Bülent Ecevit Üniversitesi'nde eğitim gördükleri tespit edilen 6 şüpheliden 4'ü, sabaha karşı evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen K.G., Y.G., S.B.K. ve R.İ. emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamına 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise örgüte ait çok sayıda kitap ile dokümanlar ele geçirildi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medya üzerinden eleştiren ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalamak için operasyon düzenledi. Bülent Ecevit Üniversitesi'nde eğitim gördükleri tespit edilen 6 şüpheliden 4'ü, sabaha karşı evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen K.G., Y.G., S.B.K. ve R.İ. emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamına 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise örgüte ait çok sayıda kitap ile dokümanlar ele geçirildi.