Zonguldak'ta otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Yeliz ALAGÖZ / ÇAYCUMA(Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi Karamusa Köyü'nde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü 29 yaşındaki Aykut Akçay öldü.
Kaza, gece saatlerinde Kaya Caddesi Dedeler mevkisinde meydana geldi. Levent M. yönetimindeki 67 DR125 plakalı otomobil, yol kenarında bisikleti ile giden Aykut Akçay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Akçay, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma, Levent M.'yi gözaltına aldı.
Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Akçay'ın cesedi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Yeliz ALAGÖZ / ÇAYCUMA(Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi Karamusa Köyü'nde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü 29 yaşındaki Aykut Akçay öldü.