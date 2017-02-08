Zonguldak'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Ereğli yönüne giden Erdal Adıyaman yönetimindeki 67 ED 214 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıktıktan sonra 20 metreden şarampole yuvarlandı. Sürücü Erdal Adıyaman'ın yara almadan kurtulduğu kazada Muhammet Bayar, Hatice Bayar ve Emine Bayar yaralandı. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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