Zonguldak'ta mazgal ve rögar kapağı hırsızları yakalandı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde belediyeye ait mazgal ve rögar kapaklarını çaldıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçede 2 günden bu yana mazgal ve rögar kapaklarının çalındığı ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki güvenlik kameralarını incelemesi sonucu şüphelilerin 33 KBC 07 plakalı kamyonet kullandıklarını saptadı. Filyos Çayı Mevkii'nde durdurulan kamyonette 29 yaşındaki İsmail Ç. ve aynı yaştaki Mustafa K. gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldığı 29 mazgal ve 2 rögar kapağı, Devrek İlçesi'nde 1 depoda bulunarak Çaycuma Belediyesi'ne teslim edildi. Soruşturma sürdürülüyor.



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