Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur

ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçinin mahsur kalması üzerine, kurtarma çalışması başlatıldı.
Olay saat 18.00 sıralarında, ilçeye bağlı Subatan Mahallesi'ndeki meydana geldi. Maden ocağında çalışma sırasında meydana gelen göçükte, 2 işçinin mahsur kalması üzerine Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri, AFAD, polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Göçükte kalan işçileri kurtarmak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Olay saat 18.00 sıralarında, ilçeye bağlı Subatan Mahallesi'ndeki meydana geldi. Maden ocağında çalışma sırasında meydana gelen göçükte, 2 işçinin mahsur kalması üzerine Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri, AFAD, polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Göçükte kalan işçileri kurtarmak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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