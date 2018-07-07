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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur (3)

İŞÇİLER GÖÇÜKTEN ÇIKARILDI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI Kaçak ocakta meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler, yaklaşık 4,5 saat süren çalışmanın ardından madenden çıkarıldı. İşçilerden Erkan Cankurt hayatını kaybederken, Hasan...

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur (3)

İŞÇİLER GÖÇÜKTEN ÇIKARILDI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
Kaçak ocakta meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler, yaklaşık 4,5 saat süren çalışmanın ardından madenden çıkarıldı. İşçilerden Erkan Cankurt hayatını kaybederken, Hasan Yıldız ise ağır yaralı olarak kurtarıldı.
Maden ocağından ilk olarak Hasan Yıldız (30) çıkarıldı. Sağlık ekipleri, müdahalede bulunduğu Yıldız'a, kalp masajı yaptı. Bu sırada ocak önünde bekleyenler, 'hadi hasanım dayan diye bağırdı'. Yıldız, Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ardından Erkan Cankurt maden ocağından çıkarıldı. Ocak önünde sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, Cankurt’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Cankurt’un cesedi, aynı hastanenin morgunu kaldırıldı.
FETÖ BAĞLANTISI OLAN MADEN OCAĞI KAPATILMIŞTI
Olayın meydana geldiği maden ocağının, Haziran 2016’da FETÖ bağlantısı olduğu tespit edilen Balçınlar Madencilik’e ait olduğu ortaya çıktı. Ocağın kapatılan şirketle birlikte mühürlendiği ve üretime kapanığı öğrenildi. TTK yetkilileri ise, ocağın iki yıldan beri mühürlü olduğunu belirtti.

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