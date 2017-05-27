Zonguldak'ta kıyıya mühimmat sandığı vurdu

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi sahilinde, geçen 27 Nisan'da Karadeniz açıklarında batan Rus askeri gemisine ait olduğu tahmin edilen içinde el bombalarının bulunduğu mühimmat sandığı bulundu.

Köseağzı sahilinde balıkçılık yapan Ragıp Civan, kıyıya sürürklenen bir mühimmat sandığı görünce polise haber verdi. Gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı incelemede sandığın içinde el bombaları olduğunu tespit etti. Karadeniz Bölge Komutanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından mühimmat sandığının geçen 27 Nisan'da Karadeniz açıklarında batan Rus askeri gemisine ait olabileceği belirtildi. Sandık incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Sandığı bulan balıkçı Ragıp Civan, "Denizden dalga ile geldiğini gördük. Kıyıya yaklaştığını fark edince aldık, bizde kenara koyduk. İçini açmadık ama bomba olduğunu biliyoruz" dedi.

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