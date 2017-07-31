Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Fatih Terim'e verilecek 3.5 milyon euro tazmint tartışma yarattı
Özel sektör olsa Fatih Terim'e...

Zonguldak'ta kaza yapan otomobilden fırlayan genç öldü

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde refüje çarparak takla atan otomobilden yola fırlayan 20 yaşındaki Batuhan Karataş, öldü. Kaza yapan otomobil sürücüsü 2.20 promil alkollü çıktı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Ereğli-Alaplı Karayolu...

Zonguldak'ta kaza yapan otomobilden fırlayan genç öldü
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde refüje çarparak takla atan otomobilden yola fırlayan 20 yaşındaki Batuhan Karataş, öldü. Kaza yapan otomobil sürücüsü 2.20 promil alkollü çıktı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Ereğli-Alaplı Karayolu Potbaşı Mevkii'nde meydana geldi. Ereğli'den Gülüç yönüne giden 28 yaşındaki Emre Öztürk yönetimindeki 06 E 5708 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Kazada, sürücü Öztürk yaralanırken, otomobilden fırlayan 20 yaşındaki  Batuhan Karataş öldü. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü Öztürk ise ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza haberini alınca gelen anne Aysel ve baba Taner Karataş, çocuklarının durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. Batuhan Karataş'ın hayatını kaybettiği haberini alan çift, sinir krizi geçirdi. 'Oğlum yapma bunu oğlum' diye ağlayan Aysel Karataş'a sağlık ekipleri müdahale etti. Karataş ailesinin yakınları da kaza yerinde gözyaşlarına boğuldu.
Batuhan Karataş'ın cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Emre Öztürk'ün hastanede yapılan kontrolünde 2.20 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314