Zonguldak'ta kaza yapan otomobilden fırlayan genç öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada araçtan fırlayarak ölen Batuhan Karataş için Kışla Mahallesi'ndeki camide cenaze töreni düzenlendi. Baba Taner Karataş, cenazede taziyeleri kabul etti. Karataş'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi. Lise eğitimi sırasında atletizm sporuyla uğraşan Karataş'ın katıldığı turnuvalarda dereceleri olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan otomobilin 2.20 promil alkollü çıkan sürücüsü Emre Öztürk ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Öztürk, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI