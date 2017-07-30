Zonguldak'ta kaza: 4 yaralı

ZONGULDAK,() - ZONGULDAK- Ankara karayolunda kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Zonguldak- Ankara karayolunun 44'üncü kilometresinde meydana geldi. 57 yaşındaki Şaban Çakal yönetimindeki 05 DJ 414 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen A.K. yönetimindeki 67 NA 715 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Çakal ile yanında bulunan oğlu Cem Çakal, gelini Bahtegül Çakal ve Jennet Nurmatova yaralandı.

Kaza yerine çağrılan Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kurtarma ekibi tarafından kamyonetten çıkarılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şaban Çakal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI