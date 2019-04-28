Zonguldak'ta kaza: 1 ölü, 4 yaralı

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde iki hafif ticari araç çarpıştı. İl Genel Meclisi üyesi AK Parti’li İsmail Terzi'nin oğlu Muammer Durmuş Terzi'nin (17) yaşamını yitirdiği kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 18.00 sıralarında Zonguldak-Bartın Karayolu’nun Çaycuma mevkiinde meydana geldi. Alper Turan yönetimindeki 67 AZ 937 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Önder Recep Okur idaresindeki 78 SM 352 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, Alper Turan’ın yanında bulunan arkadaşı Muammer Durmuş Terzi yaşamını yitirdi. Alper Turan ile birlikte diğer aracın sürücüsü Önder Recep Okur, Orhan Okur ve Ayfer Okur yaralandı. Sağlık durumları iyi olan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren Muammer Durmuş Terzi’nin cesedi ise yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.İl Genel Meclisi üyesi AKParti’li İsmail Terzi, oğlunun ölüm haberini kaza yerinde jandarma ekiplerinden aldı. Ayakta durmakta güçlük çeken İsmail Terzi’yi yakınları teselli etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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