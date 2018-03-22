Zonguldak'ta kavga eden kadınları polis ayırdı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,() - ZONGULDAK'ta iki grup arasında çıkan kavgada kadınlar birbirine tekme ve yumrukla saldırdı. Polis, kavga eden kadınları ayırdı.

Kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da karşılaşan kadınlar arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumruklarla birbirine vuran iki grubu, ayırmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca polis çağırdı. Kısa sürede gelen polis ekibi, kavga eden iki grubu ayırdı. Birbirinden şikayetçi olan iki taraf karakola götürüldü.

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