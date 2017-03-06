Zonguldak'ta kamyon otomobilin üzerine devrildi

ZONGULDAK'ta çalışma yapılan yolda toprak yığınının üzerine çıkan kalebodur yüklü kamyon, öndeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Zonguldak- Ankara karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Devrek yönüne giden Murat Bayraklı yönetimindeki 67 YC 299 plakalı otomobil, duble yol çalışması nedeniyle görevliler tarafından durduruldu. Arkadan gelen Adem Keklik'in kullandığı kalebodur yüklü 67 NF 606 plakalı kamyon ise duramayarak yol kenarındaki toprak yığınının üzerine çıkarak otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin arka yolcu koltuğu ile bagaj kısmı ezildi. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kaza, yol kenarındak Gökgöl Mağarası'nın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili tutanak tuttu.



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