Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
HDP Milletvekili Alican Önlü duruşma izlerken gözaltına alındı
HDP'li vekile duruşma izlerken gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya: Ben istersem gelirim dünyayı ayağa kaldırırım
Önüme gelirse idam kararını hemen...
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar karşıtı olduğunu görüyoruz
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar...
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal etmesi takdire şayan
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal...

Zonguldak'ta kamyon otomobilin üzerine devrildi

ZONGULDAK'ta çalışma yapılan yolda toprak yığınının üzerine çıkan kalebodur yüklü kamyon, öndeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen ve yaralanan olmadı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Zonguldak- Ankara karayolu'nun 5'inci kilometresinde...

Zonguldak'ta kamyon otomobilin üzerine devrildi
ZONGULDAK'ta çalışma yapılan yolda toprak yığınının üzerine çıkan kalebodur yüklü kamyon, öndeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Zonguldak- Ankara karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Devrek yönüne giden Murat Bayraklı yönetimindeki 67 YC 299 plakalı otomobil, duble yol çalışması nedeniyle görevliler tarafından durduruldu. Arkadan gelen Adem Keklik'in kullandığı kalebodur yüklü 67 NF 606 plakalı kamyon ise duramayarak yol kenarındaki toprak yığınının üzerine çıkarak otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin arka yolcu koltuğu ile bagaj kısmı ezildi. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kaza, yol kenarındak Gökgöl Mağarası'nın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili tutanak tuttu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.