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Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı (2)
TAHLİSİYE EKİBİ, MAHSUR KALAN İŞÇİLER İÇİN OCAKTA Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında, patlama sonucu mahsur kalan işçiler Ufuk K. ve Uğur K.'yi kurtarma çalışmaları, sürdürülüyor....
GÜVENLİK 25.12.2019, 12:42
TAHLİSİYE EKİBİ, MAHSUR KALAN İŞÇİLER İÇİN OCAKTA
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında, patlama sonucu mahsur kalan işçiler Ufuk K. ve Uğur K.'yi kurtarma çalışmaları, sürdürülüyor. TTK tahlisiye ekibi, 2 işçinin çıkarılması için kaçak ocağa girdi.
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