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Zonguldak'ta iki kazada 2 kişi yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İlk kaza, öğle saatlerinde Uzunmehmet Mahallesi, Turan Kayalı Caddesi'nde meydana geldi. 21 yaşındaki Onur Derman'nın kullandığı 67 TN...

Zonguldak'ta iki kazada 2 kişi yaralandı
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İlk kaza, öğle saatlerinde Uzunmehmet Mahallesi, Turan Kayalı Caddesi'nde meydana geldi. 21 yaşındaki Onur Derman'nın kullandığı 67 TN 340 plakalı motosiklet, iddiaya göre önünde duran otomobile çarpmamak için sürücüsünün frene basması sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çarparak takla atan motosikletin sürücüsü Derman, yaralandı. Derman, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müftü Mahallesi Uzun Çarşı Sokak'ta meydana gelen ikinci kazada ise 80 yaşındaki Necati C., işyeri önünde 67 UF 864 plakalı cipi park ederken iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Kaldırımda yürüyen 70 yaşındaki İsmail G.'nin ayağının üzerinden geçen araç, bir işyerinin kepenklerine çarparak durdu. Hafif yaralanan İsmail G., Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şoka giren sürücü Necati C.'yi çevredekiler sakinleştirdi. İki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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