Zonguldak'ta günlük kiralanan evlere polis baskını

ZONGULDAK'ta polisin günlük kiralanan evlere yönelik yaptığı denetimde, 6 işletmeciye toplam 81 bin 315 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İncivez Mahallesi'nde bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi çevresinde, günlük kiralanan evlere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmadan günübirlik kiralanan 5 evin sahibine 73 bin 925 TL para cezası uygulandı. Sisteme kayıtlı olan ancak günübirlik barınanların sisteme işlenmediği tespit edilen 1 ev için de sahibine 7 bin 390 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, denetimlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günübirlik kiralık evlerin bir kısmını bu akşam kontrol ettik. Kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmadan günübirlik ev işletenlere 5 x 14.785 TL, sisteme kayıtlı olmakla birlikte günübirlik evlerde barınanları sisteme işlemeyene 7 bin 390 TL ceza uygulandı. İncivez ve çevresi yine geleceğiz" ifadelerini kullandı.