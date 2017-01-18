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Zonguldak'ta fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde polisin bir eve yaptığı baskında fuhuş yaptıkları iddiasıyla 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Orhanlar Mahallesi Kilise Sokak'ta bir evde...

Zonguldak'ta fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde polisin bir eve yaptığı baskında fuhuş yaptıkları iddiasıyla 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Orhanlar Mahallesi Kilise Sokak'ta bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Müşteri kılığına giren polis, seri numaraları alınmış paraları 28 yaşındaki H.D. ve 49 yaşındaki D.K.'ya vererek eve gitti. Evde fuhuş yapan Kırgızistan uyruklu S.A ve M.A.'yı tespit eden polis ardından kimliğini açıkladı. Gözaltına alınan 2'si kadın 4 kişi işlemler için emniyete götürüldü. Evde bulunan 3 kişide ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.  

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