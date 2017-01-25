Zonguldak'ta FETÖ şüphelisi 9 kişi adliyede

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Çaycuma İlçesi'nde sözde örgütün 'ilçe imamı' olduğu iddia edilen M.K. ile mesleklerinden ihraç edilen doktor, öğretmen, vergi ve sağlık memuru 9 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda delil niteliği taşıyan belgeler de savcılığa teslim edildi.

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