Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 lirayı aştı
MB faiz kararı sonrası dolar...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak...
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12 hedef imha edildi
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12...
Palandöken cıvıl cıvıl
Palandöken cıvıl cıvıl

Zonguldak'ta FETÖ şüphelisi 9 kişi adliyede

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Çaycuma İlçesi'nde sözde örgütün 'ilçe imamı'...

Zonguldak'ta FETÖ şüphelisi 9 kişi adliyede

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Çaycuma İlçesi'nde sözde örgütün 'ilçe imamı' olduğu iddia edilen M.K. ile mesleklerinden ihraç edilen doktor, öğretmen, vergi ve sağlık memuru 9 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda delil niteliği taşıyan belgeler de savcılığa teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55