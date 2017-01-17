Zonguldak'ta FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyede

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 sosyolog ve 6 polis adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce açığa alınarak görevlerinden ihraç edilen emniyet müdürü B.A., komiser yardımcıları S.K., M.Ç., A.K., S.A.Y., Y.T. ve Z.S. adlı kadın sosyoloğu gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BAŞARI BELGESİ ALMIŞTI

Adliyeye sevk edilen komiser yardımcısı A.K.'nin, geçen yıl 11 Şubat'ta 17 yıllık polis babası Recep Koz'u, kaçarken de taksiyle çarptığı Orman Bölge Müdürlüğü aracının şoförü Osman Aktaş'ı öldürüp 1 kişiyi yaralayan 23 yaşındaki Ercan Koz'a, 2 metreden tabancasını doğrultup teslim olmasını isteyen polis olduğu öğrenildi. Ercan Koz, daha sonra silahla kendini vurarak intihar etmişti. A.K., olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın katıldığı törende başarı belgesiyle ödüllendirilmişti.