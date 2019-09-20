Zonguldak'ta FETÖ soruşturmasında 9 şüpheli adliyede

ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün sabah saatlerinde eş zamanlı olarak Zonguldak'ın yanı sıra Aydın, Muğla ve Kırıkkale'de operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında eski polis memuru, özel sektör çalışanı ve öğretmenlerin bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K.A, E.İ, M.B, S.A.P, A.T, M.K, M.Ç, A.K. ve F.T., sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.